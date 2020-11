ODUZEĆE TI DETE! KLASIČNA SPONZORUŠA, ISKORISTILA JE SVAKOG: Ermina dokusurila Maju, a umešao se ALEN! Markovićeva u SUZAMA! VIDEO

Ermina Pašović komentarisala je Maju Marković, a odmah je nastao haos kada je Pašovićeva krenula da rešeta cimerku.

Ermina je istakla da je Maja klasična sponzoruša, što je potvrdio otac njenog deteta.

foto: Printscreen

"Govorio je da je izlazila, da joj je plaćao stvari... Isto je istina da je pravila dete sa Jovicom, on je u teškom stanju, u bolnici. Nije mu dobro, čovek ima jednu operaciju za drugom. Ne može sam da priča, da telefonira. Ona je klasičan folirant. Kada je saznala to, vratila se kod Alena. Ja sam gledala Alenove i Majine situacije spolja, vi niste. Ona je kao bila: "Nemoj", a sve vreme sa njim... Ne možeš ovde da glumiš Majku Terezu, iskoristila si svakoga. Joca je na svaki način nju finansirao. To se saznalo preko sestre, on je posle to potvrdio... Alene, Maja zna da si suvlasnik lokala, znači keš. Njanjave su najgore. Ova devojka je opasan folirant, opasna glumica. Alen će, da izvini, da pop*ši. Bivši će ti uzeti dete", istakla je Pašovićeva.

"Nikad! To što si rekla da sam sponzoruša i da sam bila i sa bivšim mužem zbog para... Ovako, ja sam sa njim krenula iz ljubavi, on je zarađivao kao i ja. Nije bilo sjajno i bajno, ali smo se trudili. Dobili dete, živeli zajedno. Da, izlazila sam. Svojim parama sam plaćala piće. To veze sa vezom nema. Što se tiče Jovice...", krenula je da odgovara Maja.

"Hoćeš da pričamo o doktoru? Preko koga si ušla ovde?", pitala je Ermina.

"Ja sa ocem svog deteta nisam imala sjajnu vezu. Dve različite osobe koje su se našle, ali sam u tu vezu ušla iz ljubavi. Pružio mi je podršku, ali nisam bila iz finansijske koristi. Kad si u vezi, nešto on kupi, nešto ja. Ja sam i te kako sebi doprinosila. Ja nisam vukla Jocu za rukav. Učestvovao je za silikone, što se tiče zuba, on je prvi to hteo. Ermina ne zna moju priču, znam koji je njen cilj. Mene niko nije sponzorisao. Da li na mom Instagramu postoje egzotične lokacije i skupa kola, da li sam bila na moru? Ja sam ušla ovde i to ću obezbediti i sebi i svom sinu, i sebi karijeru. Ja od 19. godine radi,, izdržavam sebe i svoje dete. Joca se našao i pomogao mi, to je normalna stvar u vezi", pravdala se Markovićeva.

foto: Printscreen

Alen se uključio u raspravu, zbog čega su mnogi pomislili da se sveti Joci preko Maje.

"Ja celu priču znam. Za poglede okej, ispričale su mi sve, ja sam to prihvatio. To je isto kao kad neko prokomentariše velika stopala, noge i to. Vratiću se na Ermininu priču. Ja ovde znam mnogo stvari, na ulici sam, u klubovima, da ne spominjem ko mi dolazi na slave i rođendane. Kada sam ulazio, znao sam mnogo stvari i o Maji i o Joci. Znam samo da je grubo prekršio ulično pravilo, i više ništa neću reći. To ni ti Majo ne znaš i nikada ti neću reći", rekao je Alen.

Maja je kasnije plakala u dvorištu zbog toga što se uplašila da će joj dete biti oduzeto.

"Boli me ova tema, nedostaje mi Andrija, govore sve i svašta. Boli me to za sina, boli me za porodicu... On (bivši) mene mrzi", govorila je Maja kroz suze.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir