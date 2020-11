MAJA MARINKOVIĆ MOLI NA INSTAGRAMU, A ONDA IZRAĐUJE LJUDE?! Evo šta je uradila učesnica rijalitija, a sve da bi dobila BRUS I GAĆE

Maja Marinković je ušla u rijaliti i time iznenadila milionski auditorijum, ali i bivšeg dečka Marka Janjuševića Janjuša.

Kako je vreme korone, mnogi su ostali bez posla, zarade su se smanjile, pa im je rijaliti idealna opcija za zaradu novca. Pored toga, Marinkovićeva se bavi i reklamiranjem odeće na Instagramu, a sada se javila vlasnica jednog brenda koja je imala neprijatno iskustvo sa rijaliti zvezdom, te je poželela da ispriča o čemu se radi.

Marinkovićeva je naime zamolila devojku koja vodi Instagram stranicu tog brenda da reklamira njihove proizvode. Oni da joj pošalju veš po zadrugarkinom izboru, a ona da se slika u tome. Dogovor je bio da Maja objavi stori i post kako bi druga strana bila zadovoljena.

Međutim, Maja je objavila samo stori, ali ne i objavu koja ide u prilog ovoj Instagram stranici. Devojka koju je Marinkovićeva takoreći "izradila", se javila i poslala celu prepisku, kako bi upozorila i ostale poslodavce koji sarađuju sa njom.

"Obično to reklamiranje funkcioniše tako što brendovi i stranice jure javne ličnosti za reklamu. Ne javljaju se javne ličnosti same, što je ona uradila. Ja sam na to pristala jer sam videla da ima pratioce, što mi je trebalo. Šta je ona uradila... Odrađen je samo stori. Ja sam joj se javila par puta da je pitam šta se desilo, pošto sam očekivala da se slika u tome i da mi pošalje, što je i bio dogovor zapravo. Ona je na finjaka sve iskulirala", rekla je devojka i dodala:

"Mene je iznerviralo što nije ispoštovala dogovor. Ali prosto ja sam takva da kad ispadnem fer, očekujem neko da mi uzvrati to. Ja u minusu nikakvom nisam za 2 para veša. Ona je nekako dobila svoje i nestala."

