BOSU ME JE PO SNEGU RAZVLAČILA, ON ME JE UDARAO PREKO NJE PO GLAVI! Jeziva ispovest Dragane Mitrović o braku iz PAKLA (VIDEO)

Dragana Mitrović ispričala je Marku Đedoviću danas u "Zadruzi" da i dalje čuva prepiske sa bivšim suprugom Markom o pretnjama i nasilju kroz koje je prošla tokom braka sa njim, te je sada otkrila da ju je njegova majka maltretirala i tukla, kako je tvrdila zadrugarka.

- Meni je najteže bilo zbog roditelja, posle toga dolaze novinari i govore da se on oglasio i da je demantovao. Ja u tom trenutku odgovaram tebi, odgovaram Mariji, ne znam šta sam rekla ženi, bila sam pogubljena, ostala sam nedorečena. Sada kada sam čula šta je manipulator, lažov namazani rekao... Za rođendan, njegovoj mami, njene drugarice su svedoci, bosu u pidžami me je razvlačila po snegu, za ruku. Mi smo se svađale, udarao me je preko nje po glavi, on je znao da po glavi kada udara nemaju modrice - ispričala je Dragana.

kurir.rs

Kurir