ERMINA RASKRINKALA CELU ZADRUGU Oplela po Franu i Paulu, otkrila njihov PLAN, ko se sve poljubio, a onda skroz razgolitila Rialdu

Ermina Pašović bila je u Rajskom vrtu prvi put u četvrtoj sezoni Zadruge, te je sa Drvetom mudrosti pročešljala sve teme koje su se zbile prethodnih dana na velelepnom imanju, ali se prisetila i odnosa koji su započeti i prethodne godine.

- Sve mi je nedostajalo, utisci su mi, ne mogu da kažem. Iritirana sam u nekim situacijama, imaju dvoje, troje ljudi o kojima menjam mišljenje, a ostali su ostali isti sa mojom procenom koju sam imala. Ima mnogo foliranata, da je to za ne poverovati. Kao što su Maja, Ivana, to su dvolične osobe koje predstavljaju jedno, a bude drugo. Mada kod Maje se to vidi već sada, nije joj prijalo to što sam imala da joj kažem, iako nisam htela da imam tako napadački stav. Moje životno razočarenje je Milica, i sada uz nju Bora. Ona je meni bila najbliža prošle godine, a doživela sam da me dva puta izda. Uvek mi se obraćala, kukala na Boru. Ja sam joj verovala i govorila da se skloni od njega, a ona je to prenosila, gde sam ja izdala da Bora ima novu devojku, a tu devojku je ona proganjala. Nije mi jasno zašto Bora skače i pecka se i zašto ima potrebu da se sa mnom svađa, ja njega ne želim da vređam, kao prošle godine, jer on nije normalan u tim situacijama, mene je to povredilo kada je uzeo moje pse u usta, pa je za crnim stolom pričao takve stvari. Tu sam se dobro suzdržala, mada sam posle toga otišla plakati. Mnogo sam razočarana u Boru. On ima manu to što je jako sujetan. Eto, to su dve osobe sa kojima neću progovoriti, ali ću odgovarati o svemu što budem bila pitana - ispričala je Ermi.

- Ima, Rialda, o njoj sam saznala mnogo stvari napolju i to me je nerviralo što je negirala neke stvari, a o tome se zna napolju. Ona je dobijala slična pitanja, ja sam zaključila po tome da je folirant i da je glumica. Ali u drugu ruku, devojka je prelepa i imamo sličan temperament, ja sam mislila da će biti prva na listi sa kojom ću se posvađati. Ali je ona bila prva koja mi je izašla u susret i ustupila krevet. Od kako sam ovde, nemam nijednu zamerku ovde na nju, jako me je iznenadila. Počela sam da menjam svoje mišljenje o Rialdi, ona sigurno zna zašto ne priča o nekim temama. Moji pravi prijatelji su napolju, znam zašto sam došla i sve što budem rekla stojim iza toga. Smatram da je veza sa Kenanom jedan način pranja. Ja kada sam došla, njima je najveći problem koliku podršku imaju, niko me ne pita da li sam se čula sa njihovim roditeljima. Ovde koliko se partnera promenilo, to je užas. Sandru sam od početka gotivila, njena srčanost, podsećala me je malo na mene. Ona je jako divan čovek i sviđa mi se kao osoba - odgovorila je Pašovićeva.

foto: Printscreen

Rekla je i da sumnja da su veze u ovom rijalitiju istinite.

- Nijedna, a gde ljubav postoji jeste Fran i Paula. Oni se stvarno vole, ali su jako opasni igrači. Paula je ljudski kad je gledaš, hladna i išla bi preko leševa. Kod Paule uvek znaš na čemu si i uvek igra jako brutalno, a Fran je mozak cele te situacije. Fran je jako namazan, jako inteligentan i znam da se bavio ovim rijalitijem, da je vrlo dobro svestan svega što radi i imamo još mnogo toga da očekujemo od njega - tvrdila je zadrugarka, a onda je otkrila tajne.

- Šebezu se sviđa Nataša. Već duže vremena mu se sviđa, juče sam saznala da se poljubio sa Ivanom i to je Dragana videla. A druga stvar, ja sam jako dobra sa Kenanom, priča mi mnogo toga i znam da nije preboleo bivšu i raskid sa Rialdom je bio zbog mene, jer sam mu rekla da se oglasila njegova bivša, što je potvrdilo negde moje mišljenje o vezi njih dvoje. Mislim da se Anji sviđa Ša, kao i Jovani, ova što peva. Po mom mišljenju, Ša je najjači frajer u kući - ispričala je Ermina.

kurir.rs

Kurir