IMA BOŽIJI GLAS, ALI NEMA HARIZMU I ENERGIJU! Mića udario na Mišela: Uporedio ga sa Darkom Lazićem, pa ga PONIZIO! VIDEO

U toku je emisija radio "Amnezija", a nakon gostovanja pobednika "Pevačkog obračuna", voditelj Bora Santana pustio je pesmu Mišela Gvozdenovića, koja je digla učesnike na noge.

Bora je nakon toga ugostio Lepog Miću, koji se osvrnuo na "Pevački obračun".

- Boro, ti si postao pravi voditelj. Osnovno pravilo svakog učesnika bilo kog takmičenja je da poštuje odluke žirija, tu se pokazuje vaspitanje. Uvek će se naći neko nezadovoljan, a ja sam hteo da izazovem nezadovoljstvo. Mnoge stvari izazivaju revolt. Kada žiri učini neku stvar koja se ne poklapa sa mišljenjem pevača, žiri mu tu više učini. Mišel Gvozdenović je direktno prozvao mene. Ja sam sve ubeđivao pre da je Mišel najbolji pevač u kući. Jednu noć sam namerno Mišela zamolio da peva par pesama, gde su svi bili u fazonu: "Au, on zna da peva"; tada su videli da zna da peva. Ja sam jedini govorio da on zna da peva, čak je i Sandre Rešić rekla da on ne peva tako dobro. I te kako sam stao ispred i iza njega i bio za njega. Moja odluka sinoć nema veze sa njim. Ja nisam prijatelj Vuka Moba, ja sam prijatelj njegovog oca. Direktno sam se našao prozvanim. Drugo, oni kao javne ličnosti moraju da imaju svoj stav, a ne da im vadiš reči iz usta - krenuo je Mića, pa nastavio:

foto: Pritnscreen

- Mišel ima Božiji glas, ali nema harizmu i energiju na bini. Da ima, bio bi u rangu Slobe i Darka Lazića. Sandra je namazana, iskusna, odmah je počela sa pesmom Ane Bekute. Publici sam rekao da ne peva glasnije od izvođača, da ne leče svoje komplekse, to su bile Maja, Tara... Tonski izlaz je jači, čuje se izvođač, mi ne. Bojanu Saviću su nabili oreol, sada je dobio komplekse. Dečko je sada u problemu, drhti mu glas. Doveli su Bojana zadrugari u problem i sada nemaju m*da da mu to kažu. Maji sam rekao da se ne peva kroz nos. Da bi bio zvezda, moraš da imaš svoj stav. Kada kažeš da neko nije dobro otpevao, to nije svađa. I sram bilo sve devojke sinoć što nisu pevale Cecu. Sinoć bih izbacio Rialdu, Maju, Bojana i Jovanu, a dao bih šansu Pauli, ona peva bolje od pola pevača ovde. Setimo se i Monike. I Tara, ali ona stalno ima tremu. Tara može da bude pevačica, ali mora da vežba. Mina peva odlično. Ovo je šoubiznis, ko je sinoć ukrao kadar, Miljana Kulić. Mi smo možda izazvali revolt kod publike zbog Vuka Moba, pa su izglasali Mišela: "Vidi žirija, nisu izglasali unuka Šabana Šaulića, vidi Miću postao reper". To je i poenta - govorio je Mića, a ušla je Ermina Pašović u prostoriju:

- Evo dokaza, Ermina frizerka je došla sa željom da peva. Molim Velikog šefa da da priliku i ostalima, pa da ponovo odlučujemo. Boro moj, u gradu me svako zna, ekipa je najjača - istakao je Mića.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir