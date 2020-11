MALTRETIRA ME PSIHIČKI I FIZIČKI, A MOGU DA JE UKANALIM DO KRAJA ŽIVOTA! Zola nikad oštrije o Miljani, doneo važnu ODLUKU! VIDEO

Miljana Kulić nasurnula je juče na svog partnera Lazara Čolića Zolu, koji je sada otvoreno govorio o njihovom odnosu.

- Što se tiče te situacije, zamolio bih sve zadrugare da to više ne komentarišu. Što se tiče Miljane, bliži nam se dve godine veze, nećemo ih ni dočekati. Drago mi je zbog toga. Bilo je svega i svačega, ona je bila isfrustrina mnogim stvarima koje sam radio, to će biti do sveta i veka, ne znam što mi nabija tenziju. Ja takve stvari ne mogu da istrpim, ne mogu da podnesem. Maltretira me i psihički i fizički. Znam da niko ne veruje u ovu priču, ali pokušaću da pobedim sam sebe. Ova veza mi ništa dobro ne donosi. Trudiću se da je izbegavam. Kad god da izađem, ali želim da izađem sa čistim obrazom. Ovaj poligraf što traži, to neka kači mačku o rep - počeo je Zola i dodao:

foto: Pritnscreen

- Taj poligraf bi za mene bio validan da joj ja postavim par pitanja, mogu da je ukanalim do kraja života. Molim drugare da me ne pitaju ništa za nju. Nadam se da joj ono ponašanje neće preći u naviku. Nadam se da neće da mi uništava lične stvari i želim da pozdravim majku i da joj kažem da ne čita komentare. Ljudi koji me negativno komentarišu bi dali dupe da se pojave minut na ovoj televiziji, a ja sam tu 24 sata - govorio je Zola.

