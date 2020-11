NIŠTA LEPO NEMAM DA KAŽEM! Mateja Taru Simov ne može ni da spomene, a evo da li je krivac što su Maja i Janjuš RASKINULI! ŠOK

Mateja Matijević, koji je bio u vezi sa Tarom, otkrio je da bi se, da je sada u Zadruzi, najviše družio sa Kristijanom Gulobovićem i ekipom iz paba.

- Mislim da bih se družio sa Kristijanom da sam sada u Zadruzi, totalno mi je korektan - rekao je Mateja.

Komentarisao je i vezu Stefana Šebeza i Ivane Marinković koji su na pomolu nove ljubavi.

foto: Printscreen

- Ja Šebeza poznajem od ranije. Poznajem i Ivanu. Dragana i Šebez mi se čine okej. Šebez mi deluje da je malo pogubljen. Možda se sada polako oslobađa, tek se sad nekako opušta i dolazi na svoje - pričao je Matijević.

Tari Simov, bivšu ljubav je skroz ignorisao, a onda pričao o odnosu Vladimira Tomovića i Jovane Ljubisavljević.

- Pa nemam pojma. Jovana, video sam da ima dečka, nju ne zanima ništa od toga. I to je to. Mislim da se Vladimir preterano trudio oko nje, ali mislim da se on već pokuvao od nje - rekao je Mateja.

foto: Printscreen

Zatim je usledila i priča o Tomi Paniću i Maji Marinković, nakon čega je Mateja rekao kako ništa lepo ne može da kaže za Panića nakon što je javno prevario Nadeždu Biljić.

- Tomi to baš nije trebalo. Cela ta situacija koju je imao sa Paulom je meni katastorfa jer čovek ima ženu i dete. Nemam ništa lepo da kažem za Tomu i njegovo ponašanje - izjavio je Mateja.

Mateja je zatim pričao i o svom odnosu sa Majom Marinković. Tom prilikom je istakao kako se samo jednom nakon "Zadruge 3" slučajno sreo na ulicama Beograda sa ovom aktulenom zadrugarkom, a onda otkrio i da li je on krivac što su Maja i Janjuš raskinuli.

- Maja i ja smo se čuli par puta, posle Zadruge, ali se nismo vidali. Bila je priča da su Maja i Janjuš imali problema zbog mene. Maja i ja smo se dva, tri puta čuli. Jednom smo se sreli, ali se nismo nijednom videli - rekao je Mateja, a zatim se dotakao Ermine.

foto: Pritnscreen

- Ermina je mene pitala da li sam imao nešto s Milicom Kemez, imali su prilike gledaoci da vide te prepiske. Meni Ermina pošalje: "Ubiću te, sa Kemez si imao nešto", ja kažem: "Nisam", devojka je došla kod mene na splav, posle smo otišli na neku kućnu žurku, smorila se posle 15 minuta i otišla kući. Ermina i ja smo super, ona meni nije ništa dobro učinila što je to rekla - rekao je u emisiji Pitam za druga.

foto: Printscreen

kurir.rs/pink

Kurir