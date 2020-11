SNEŽANA ŽESTOKO OPLELA PO BIVŠIM CIMERIMA: Progovorila o aferi Bujanovac, a onda otkrila najveće FOLIRANTE

Snežana Ojdanić, koja je u nedelju napustila imanje u Šimanovcima, još se nije navikla na spoljni svet.

- Nisam se još navikla. Naravno da i dalje gledam, svako veče pratim dešavanja u kući. Pratim, da bih bila u toku sa dešavanjima, vidim da se haos dešava unutra - rekla je Snežana.

Snežana je za vreme boravka u Beloj kući imala više konflikata, a jedan od najzapaženijih bio je sa Ljiljanom Stevanović Lili, pa smo Snežanu pitali i za komentar o procurelim eksplicitnim snimcima inspektorke Lili.

- Ja ne bih da komentarišem mnogo o toj gospođi, ona je žena u godinama, radila u službi u kojoj je radila, ima sina približnih godina mom sinu, tako da joj želim sve najbolje, ne bih iznosila svoje mišljenje, sama je o sebi rekla sve, narod je tu da donese, pohvalu ili osudu - rekla je Snežana.

foto: Printscreen

Ono što je danima treslo "Zadrugu" jeste "Afera Bujanovac", gde su mnoge zadrugarke, na čelu sa Milicom Kemez i Aleksandrom Nikolić dovedene u sumnju da su se tamo bavile najstarijim zanatom, a Snežana tvrdi da nema nikakve veze sa pomenutom pričom.

Rekla sam već da nisam ja potegla priču o Bujanovcu, znam samo cure koje su radile u Turskoj i Švajcarskoj, ta priča za Bujanovac nije potekla od mene. Neću da ispada da izmišljam priče, ja sam čula da postoje lokali tamo, ali tamo nisam bila - rekla je Sneža.

Otkrila je za koga misli da je najveći foliranti.

Gospođa Ljiljana je najveći folirant unutra, mali Fran, Milica Kemez, ima ih dosta tamo. Kad bih nabrajala, imala bih dosta da nabrojim. Imaju taktike za opstanak unutra, ja taktiku nisam imala, bila sam ono što jesam, malo su me proglasili negativnom, što sam se svađala, što nisam trpela štroku i prljavštinu, to mi je bilo najteže, i ta neaktivnost za crnim stolom, crni sto me je pojeo - zaključila je Snežana.

foto: Printscreen/Zadruga

