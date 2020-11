SREĆAN JE ČOVEK KOM SE JEDE KOD KUĆE! Maja ne prestaje da PROVOCIRA Janjuša: Direktno mu se obratila, evo kako je on REAGOVAO!

Maja Marinković je i ovog prepodneva iskoristila priliku pa se direktno obratila bivšem ljubavniku Marku Janjuševiću uputivši mu reči koje je, kako je rekla, videla na društvenim mrežama.

Ona je to pričala Moniki Horvat, ali je bila direktna kada je izjavila rečenicu na koju Janjuš nije odreagovao. To je bilo čudno s obzirom na to da na pomen bivše žene nikada ne ostaje ravnodušan.

"Srećan je čovek kom se jede i je*e kod kuće!" rekla je Maja, pogledavši u Janjuša.

"Neću da ulazim u te teme", dodala je Monika.

"Na Instagramu imaš dosta tih citata", nastavila je Maja kroz osmeh.

Kurir.rs/I.B.

Kurir