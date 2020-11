JANJUŠ ZAPRETIO CARU ZBOG MAJE! Otkrio da se Filipu SVIĐA Marinkovićeva, pa poručio: Sve se PROMENILO otkako je ona ušla! VIDEO

Ukućanin Bele kuće komentarisali su odnos Mine Vrbaški i Filipa Cara, a tom prilikom umešao se i Marko Janjušević Janjuš.

"Ja ću nastaviti, rekao sam što se tiče Filipa i tog odnosa sa Minom, povezano je sa ulaskom Maje, čim je ona ušla, Filip se promenio, to je moje mišljenje. Ivana ja ti se izvinjavam, ti imaš pravo da komentarišeš! Što se tiče, on ne treba da traži razlog, kada je krenuo sa Minom da funkcioniše, on je rekao da ga ne zanima ničije mišljenje, meni da su govorili, da sam slušao druge, bilo bi totalno drugačije. Ja nikoga nisam slušao, ti sa Minom treba da raskineš zbog vaših problema, ali je očigledno da se njemu Maja dopada, ja sam njegov drug. Ja sam njemu rekao da ako bude nešto hteo da ima, da se sa mnom ne može družiti! To je dosta ljudi primetilo, da od kada je ona ušla, da se on poremetio", rekao je Janjuš.

"Ja mislim da je Janjuš sada iskren od početka do kraja", rekao je Vladimir Tomović, sa čim se većina zadrugara složilo.

