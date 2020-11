ALEN POSUMNJAO U MAJINU VERNOST, A ONA PODIVLJALA! Urlala iz petnih žila, a za sve je kriva OVA ZADRUGARKA! (VIDEO)

Odnos Dragane Mitrović i Stefana Šebeza je naglo prekinut zbog mešanja Ivane Marinković.

Iako su bile izuzetno dobre rijaliti prijateljice, Ivana je zabila nož u leđa Dragani, te je počela otvoreno da flertuje sa Šebezom, pod izgovorom da su samo prijatelji, ali se potegla i priča da su imali poljubac tokom prethodne žurke.

"Ivana se apsolutno umešala u priču, od kada si ušao u vezu sa Draganom, mislim da se tebi to nije svidelo, nije ti prijalo, da li je ona šifra ili nije, to ne komentarišem, ali mislim da ti nije odgovaralo. I kada je došlo podložno tlo, u ovom slučaju Ivana, ti si raskinuo. Mislim da nisi bio fer prema ovoj devojci", rekla je Sandra Rešić.

"Mislim da je Dragana sasvim čista u ovoj pričI! Ja volim ljubav, pa malo više verujem u emocije, mislim da je ona zaljubljena u Šebeza. Dragana mu mnogo toga zamera, mislim da ga je malo ugušila u nekim stvarima, mislim da nije trebalo to da radi. Što se tiče Draganinih emocija, ja mogu da procenim iskrenost, mislim da se jako zaljubila u njega. Što se tiče Ivane, ona radi slične stvari kao ja prošle godine. Mislim da Ivana nije trebala da se meša u odnos koji već postoji, ni u vezu, niti da to radi sa zauzetim momkom."

"Dragana jeste čista u ovoj priči, ali razlog zašto je Šebez hteo da izađe iz odnosa, nije Ivana. Ovde su potpuno druga okolnosti, Ivani sam rekla da ne može i nije logično, isto se i ona oseća tako kada neko dođe kod Anđela. Ovde se skupi grupica žena i onda se guraju i vređaju! Dragana nije mutava, ali je jako teško izboriti se. Ja sam rekla Maji da ne može nikako da je odbrani. Generalno Ivani je ponašanje već duže vremena katastrofa, jer to potiče od toga da hoće da se inati", rekla je Rialda Karahasanović.

Alen Hadrović ustao je da prokomentariše, te se prisetio video-priloga u kom je njegova devojka Maja Marković priznala da joj se sviđa momak iz obezbeđenja, a ona se sve vreme pravdala.

"Ja sam pričao i sa Majom na tu temu, po mom mišljenju, došlo je do pucanja iz više razloga, Ivana nije trebala to da uradi, da leže kod Šebeza, jer se družila sa Draganom. Zamerio sam i Maji to skakanje sinoć. Ja vrlo dobro čujem ko šta priča u bradu ovde. Za obezbeđenje ti pokrivaš Maju, što sada to ne radite?", rekao je Alen.

"Ma, da li smo objasnili tu situaciju? Ovo sa klipa, kada ja komentarišem, nema Ivana veze sa tim, mislili smo na nešto drugo!", pravdala se Maja.

