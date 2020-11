MARINKOVIĆEVU NAPADAJU SA SVIH STRANA: Isplivale pretnje Janjuševe žene, a priča se da se Maja bavi prostitucijom! Javio se i TAKI

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš bili su zajedno tokom rijalitija, a tajnu vezu su nastavili i nakon izlaska iz rijalitija, iako su to uporno demantovali.

Maja je javno govorila da se čula nekoliko puta i sa njegovom tadašnjom suprugom Enom Janjušević, a ova tajna veza je Enu izjedala. Sada je isplivala i Enina poruka u toku Majinog viđanja sa Janjušem.

"Samo to ću ti reći, pa kad je budeš k*arao i slikao se sa njom go, svaki put će ti presesti, jer mene uvlačiću vašu bolest. Majku li vam j*bem bolesnu, džibersku. A ova slika će otići u javnost, ja ću je lično poslati novinarima, ali ću ti se usr*ti u život. I tebi i toj kalašturi koja sebi daje za pravo da spominje moje ime, a kamoli nešto drugo. Jaoj, naj*bali se", samo je deo poruka koje je Ena slala Janjušu dok je on bio sa Marinkovićevom.

Inače, kruži priča da je Maja prodavala svoje telo za novac, što je njen otac demantovao.

"Ma kakva prostitucija, kakvi bakrači! Jedini njen sponzor čitavog života sam ja. Niko drugi osim mene. Sve njene operacije, silikone i transformacije lično sam finansirao. Samo za jednu njenu tetovažu dao sam više od 1.000 evra. Šta da vam pričam. Pa pogledajte kakve ona muškarce bira i u kakve se zaljubljuje? Sve u neke klošare koje nema pas za šta da ugrize. Dinara u džepu nemaju, ona ih finansira. Ovom poslednjem je plaćala i stan i hranu i davala mu novac... Kad se zaljubi, izgubi glavu, a zaljubljuje se isključivo u muškarce koji su i fizički, i psihički, i materijalno ispod nje", kaže ogorčeno Majin otac i dodaje:

"Pre "Zadruge", sve njene potrebe i hirove ispunjavao sam ja. Onda je počela da zarađuje i sama, od honorara, od reklama na Instagramu... Sad je zovu i razne klinike za estetske zahvate, pa joj nude korekcije i operacije na kompenzaciju. Dosta toga je u poslednje vreme uradila na taj način, potpuno besplatno. Ljudi lupetaju gluposti, lakše im je da poveruju da neko širi noge za novac nego da je pošteno zaradio", kaže Taki.

