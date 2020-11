MAJA POLILA JANJUŠA, A ON SKOČIO DA JE UDARI! SVI GA DRŽE DA NE NAPRAVI LOM: Ljubavnici u KLINČU, a otac Marinkovićeve na LEKOVIMA

Tokom "Nominacija" došlo je do žestoke svađe između bivših ljubavnika, a ovonedeljnih potrčaka Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

Maja se toliko iznervirala da je skočila sa svog mesta, uzela punu flašu vode i ispolivala svog bivšeg ljubavnika preko stola. Janjušević nije dugo izdržao, pa joj je brže-bolje uzvratio istom merom, punom flašom vode.

Maja Marinković kasnije se i rasplakala.

"Danas je mom ocu imendan, znam da je ljut na mene kao i moja majka, želim da im kažem da ne brinu ništa, dokazaću im da nisam to što sam pokazala, nek mi čuvaju sina, mnogo mi nedostaje", rekla je Maja Marković.

Nakon sukoba Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša u Beloj kući, oglasio se Majin otac Radomir Taki Marinković. On je istakao da je van sebe i da će slučaj prijaviti policiji, kao i da je uplašen za ćerkinu bezbednost.

"Ja ću sada da odem da prijavim slučaj policiji, ne možete da shvatite kako ja gledam na sve ovo, on je već nju pretukao. Šta je sledeće? Njoj je potrebna zaštita od te džukele od 150 kila. Moje dete je u opasnosti. Pokazao je koliki je nasilnik. Na šta to liči? Kome on preti, ja ću pet advokata da uzmem sada. Sada ću da razbijem televizor, moram da popijem lekove da se smirim, dođe mi da krenem sada za Šimanovce. Ona je moje jedino dete, koje sam ja odgajao od pet meseci, prosto ne mogu da gledam da je neko tako uništava", rekao je Taki.

