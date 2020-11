VIĐALA SAM SE SA ŽENOM, NJEN MUŽ ME PRIMIO U KUĆU! ONI NISU ZATUCANI: Monika Horvat iznela svoja INTIMNA ISKUSTVA! ŠOK (VIDEO)

Monika Horvat dobila je pitanje od gledalaca vezano za dečka iz Amerike kog pozdravlja, ali i da li je bila u šemi sa udatom ženom.

Inače je rijaliti učesnica već bila u romansi sa Jovanom Tomić Matorom.

"Nemam momka! Ona jeste udata, ali mi smo bile u prijateljskom odnosu, njen muž je mene primio u kuću, oni su liberalni i nisu zatucani. Dakle, ima ljudi koji su drugačiji i liberalni, to nije prevara, njen muž je znao i razumeo je to, kao i što svaki moj momak mora da bude obavešten o tome i da zna, i ko hoće da bude sa mnom mora da zna da ja volim i žene. Nas dve smo se upoznale u Dubrovniku i otpočele smo vezu, ona je počela da me muva i bilo mi je simpatično i ja sam se prepustila tome. Družili smo se i bila sam sa njenim mužem i detetom, lepo smo se družili, a to vama možda nije normalno meni jeste. Ona je imala 40 godina, a on 80 i multimilioner je", rekla je Monika.

"Meni je Monika rekla sve do detalja", dodao je Mića.

"Što se tiče njene sestre, to je bilo prošle godine, ja sam sa tom devojkom ostala u kontaktu, kao drugarice. Nije ništa bilo između nas, ali je zanimljivo. Bile smo zajedno tri dana, i moja sestra je bila sve vreme sa nama i zajedno smo bile u apartmanu i ja sam nakon dva dana saznala da je to nena sestra i bilo nam je jako neprijatno! Nakon festivala, mi smo otišle na putovanje zajedno i sestra se naljutila na nju jer joj nije odobravala. Mojoj sestri je bilo čudno sve, imale smo i situacije sa njom, a ovo sa Matorom da pojasnim znaš sve, možda sam igrala igru i ja sam doktorka rijalitija. Ovo je vama sve čudno, ali to je moj život ja sam svašta radila. Ja sam se našla sa njom u Amsterdamu, jer smo htele da se bolje upoznamo i bile smo tri dana zajedno", dodala je Monika.

