MAJA JE JURILA JANJUŠA, TUKLI SU SE, A ŽENA GA JE UCENJIVALA: Drugarica Marinkovićeve priznala SVE! OVO se dešavalo van RIJALITIJA

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su bili u tajnoj vezi tokom ovog leta, a sve detalje njihovog odnosa zna bivša zadrugarka i Majina prijateljica - Dragana Mitar.

Dragana je sada otrkila sve detalje.

"Videla sam ovaj haos i svađu, ne znam što Janjuš tako reaguje, očigledno nije ženi ispričao sve šta su radili napolju. Žena ga je ucenjivala da ne može da viđa dete dok se viđa sa Majom, to znam. Zato su njih dvoje to krili, da, celo leto su se viđali, ja to znam. Maja mi je bila komšinica, bili su i kod mene, viđali su se sve vreme i u etno selu. Janjuš je bio kod nje, nije plaćao ni kiriju, Maja je plaćala kiriju. Znam da su se svađali, tukli", rekla je Dragana i dodala:

"On se sa ženom razdvojio, a sa Majom se viđao. Imali su stalno svađe, scene, ne znam ni poentu, govorio je: "Ona je bolesna, luda, ja ne mogu da je otkačim" pokušavao je. Ona ga je jurila, ne mogu da kažem da nije. Tako je bilo celo leto, to natezanje, ona ga jurila, vijala. On je sa ženom ostao sa ženom u okej odnosima jer ga je ona ucenjivala: "Ako se sa njom viđaš, ne možeš da viđaš dete", zato su se krišom viđali."

Ona je otkrila i da su se Maja i Janjuš tukli u njenom stanu.

"Oni su u stanu i vrištali, urlali, ona mi je rekla da ju je udario, intervenisala je i policija dva puta, uzela im je zapisnik, to nigde nije otišlo dalje, Maja mi je to rekla, zvala me je. Ona ga je volela, zaljubila se, a ta ljubav je prešla i u bolest u opsesiju. On je sve svoje pare prokockao. Žao mi je. On je kod iste te Maje jeo, pio, nikad nije pitao da li treba nešto da kupi, to su ružne stvari", navela je Dragana.

