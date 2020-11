DA NIJE BIO ISKUSAN, BILA BIH MRTVA! Kija sve predvidela u snu, a sada je Nadica ispričala kako je preživela saobraćajnu nezgodu!

Nadica Zeljković se osvrnula i na jedan događaj kako je srećom sačuvala glavu, a njena ćerka Kristina Kija Kockar je sve u snu predvidela.

"Sanja moja Kristina kako idem za Beograd i kako ginem između 1 i 2, ona plače za mnom, hoće da ide sa mnom. Ja je pitam jesi krenula sa mnom, ona kaže nisam. To je bilo ujutru, krećem ja iz Beograda za Zrenjanin, pola dva je bilo, zvoni meni telefon,zove me brat, kažem da sam u Čenti, gužva. Krenem da obilazim, u jednom momentu se svi sklanjaju i ja nalećem ispred čoveka, on zakoči, da nije bio iskusan bila bih mrtva", ispričala je Nadica.

