TAKI I DALJE VAN SEBE NAKON SVAĐE MAJE I JANJUŠA! Hteo da ga prijavi policiji, a sada preduzeo OVE KORAKE: On je meni pretio smrću

Žestoka svađa bivših ljubavnika Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša potresla je sve. Njih dvoje su izneli sav prljav veš iz svoje burne ljubavne veze koju su krili tokom čitavog leta, a onda je usledilo i polivanje, ali i gađanje flašama.

Zbog svega izrečenog, Majin otac Taki bio je van sebe. On je bio spreman da odmah ide u policiju i prijavi Janjuša, a sada se donekle smirio i objasnio da će sigurno reagovati, ali da će se prvo konsultovati sa advokatima, kako bi video šta je najbolji potez za njegovo dete.

"Gledao sam šta će da se desi sinoć, nisam smeo da se odvojim od televizora. Taj nasilnik se tri, četiri puta vraćao da se obračunava sa Majom. Šta bi bilo da su bili negde u kafiću, ili u nekoj vikendici, tu bi bilo krvoproliće. Sve što je Maja rekla, on je sinoć pokazao. On se sinoć kune ponovo da se nikad nije zakleo u svoje dete, a postoji snimak, on čovek sve laže. Sinoć me je Dragana Mitar pozvala i rekla mi da je objavila sve šta se desilo sinoć kod nje u stanu, kaže da ju je Janjuš dva tri puta udario žestoko. To znači da Maja ne laže. Shvatam da je bilo i provokacija i ljubomore i svega, ali on je sinoć Maju gađao sa flašom od dve litre vode, on je čovek koji ima 150 kila... Da ju je udario u glavu, a ona je operisana pre mesec i po dana, on bi nju ubio, ili bi joj poremetio ponovo nos, imala bi stravične posledice. On je viši od svih, ni Kristijan nije mogao da ga savlada. Zamislite vi koji je to nasilnik koji ima žensko dete", rekao nam je Taki i dodao:

"Popio sam lek sinoć, Maja je nečije dete. Sve ja razumem, program, da ima čarki, ali ono sinoć je prešlo svaku meru. On je sinoć rekao da je hteo da ubije i mene i moju bivšu suprugu i celu našu familiju, rekao je Maji: "Hteo sam da ti pobijem i oca i majku i celu familiju". On je meni automatski pretio smrću. Rekao je Maji da će da joj polomi kičmu i da je baci u jezero, to su ozbiljne pretnje. Naravno da ću da reagujem. Zvala me je bivša žena, ona se potresla žena, kaže mi: "Koga će bre on da ubije", jer on je sinoć rekao da je bio na ivici da likvidira i mene i moju bivšu ženu."

Majina drugarica Dragana Mitar sinoć je ispričala da je Marinkovićeva finansirala Janjuša čitavo leto, a Taki tvrdi da za to nije znao, te da je on preduzeo sve da njih dvoje ne nastave vezu, ali ga njegova ćerka nije poslušala.

"Nisam znao da ga finansira. Pre nego što je izašla iz prošle sezone, ona je izjavljivala da će da ga vodi u svoj stan. Kad je Maja izašla, na finalnoj večeri, ja sam napravio haos, kad smo došli kući ja sam joj rekao: "Sine, ne može to tako, pamet u glavu". Sutradan ga je dovela u stan. Kad sam čuo to, odmah sam joj uzeo ključeve i morala je da ode na Avalu, jer ja i tamo imam kuću. Ona je imala lep honorar, otišla je i iznajmila stan pored Dragane sa pričom da hoće malo da živi sama, da vidi kako je plaćati račune, da se osamostali. A ustvari to je bilo da bi oni imali gnezdo tamo. Ona je tamo živela do pre desed dana pre ulaska u Zadrugu. Ona je pukla silne pare, izdržavala ga, on nije imao gde da spava, non-stop je visio kod Maje. Ali kad god bih ja došao u stan njega tu nije bilo, pravili su me ludim. Slali su mi poruke i prijatelji i fanovi da je Maja sa Janjušem tu i tu, ali kako se ja pojavim tamo, nema ih. Oni su se krili od mene kao zmija noge", rekao je Taki.

On je otkrio i da nije bio upućen ni u fizički okršaj koji se desio između Maje i Janjuša. Taki je istakao da njegova ćerka tada nije smela da mu izađe na oči.

"Nisam znao ni da ju je pretukao. Mi smo tad, početkom septembra, davali jednogodišnji pomen mojoj sestri. Ja sam zvao Maju, ali ona se nije pojavila na groblju. Ja sam dobio nervni slom, nije došla da ispoštuje tetku koja ju je odnegovala. Deset dana me je zavlačila, nije tu, pa se kao naljutila što sam joj uzeo stan, a kad se sve otkrilo rekla mi je: "Ja nisam smela da ti se pojavim na oči, leđa sam sanirala i sakrila majicom, jaknom, ali sam bila plava po licu, nisam smela da se pojavim". Ona je krila od mene da ju je nasilnik pretukao. Nije tačno da je to od operacije, imala je podlive ali posle tri meseca, a ovo je bilo početkom septembra. Imali su oni više tuča, Dragana je rekla da je reagovala i policija, ja stvarno ne znam za takve stvari. Sve mi je uvijala... Nije mi dobro, uopšte mi nije dobro", rekao je Marinković.

Majin otac je za prebijanje svoje ćerke saznao iz novina, a kada je video šta se desilo odmah je krenuo u potragu za Janjuševićem.

"Kad sam otišao na kiosk da kupim novine, pre nego što je on ušao u Zadrugu, ja inače kupujem sve što izađe o Maji, devojka na trafici mi je rekla: "Bolje nemoj da kupuješ danas novine". Kad sam video šta se desilo, ja sam je odmah okrenuo, ona je tad spavala, upalio sam automobil i pravac kod njih. Ali on je otišao dva sata pre toga u karantin. Ne daj Bože da sam ga sreo, Maja je dete od 24 godine, ja sam je sam negovao", rekao je Taki.

