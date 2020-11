FRANOV DRUG PRIZNAO DA LI RIJALITI UČESNIKA ČEKA ZATVOR: Pujas nije AGRESIVNA osoba!

Dobar drug Frana Pujasa, Filip T. otkriva sve tajne učesnika. Kako sam kaže na njegovo učešće gleda kao na odličan potencijal.

On je jasno upozoravao Frana na odnos sa izabranicom Paulom.

"Pretpostavio sam i upozoravao Frana na sve mogućnosti s Paulom koje mu se dešavaju s obzirom na to da nije bio upućen kako izgleda "Zadruga". Znam da Fran nije izrežirao raskid, niti je režirao išta, a šta je Paula režirala to ne mogu znati", rekao je on.

Kako je Pujas u rijalitiju istakao, pre dve godine je ležao ukupno četiri meseca u zatvoru, zbog pljačke za koju nisu imali dokaze. Kako je sada javno priznao da je i počinio to delo, pitali su Filipa da li postoji mogućnost da ga po napuštanju rijalitija sačeka veća kazna.

"Na sudu je za delo o kojem pričate je oslobođen, te se po članu 4. stavka 1. protokola 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ne može dva puta procesuirati za isto delo", kaže Filip koji smatra da Franovo ponašanje u "Zadruzi" nije nimalo čudno, iako su gledaoci komentarisali da ima krizu zbog nedostatka narkotika.

"Ne smatram da je Franovo trenutno ponašanje čudno, mislim da je nadasve korektno i pristojno. Ne smatram da su Franovi bivši obrasci ponašanja proizlazili iz agresije, niti mislim da je Fran agresivna osoba", zaključuje Franov drug.

