JANJUŠ TVRDI DA JE MAJA PSIHOPATA, A NJEN OTAC HOĆE DA GA STRPA U ZATVOR: Bivši ljubavnik kaže da je bežao od nje, a Taki BESAN!

Marko Janjušević Janjuš jadao se Mini Vrbaški na odnos sa bivšom ljubavnicom Majom Marinković, te je otkrio nove detalje o njihovoj aferi.

"Ja sam se skrivao, bežao sam od psihopate napolju, ali kako ja to da dokažem? Ja ne mogu da idem na poligraf, kada ona priča da priča istinu, što bih išao kada me ne zanima osoba, psihopata", tvrdio je Janjušević.

S druge strane, Majin otac požalio se na Janjuša. Kako je objasnio, to će učiniti zbog toga što mu je Janjuš pretio smrću javno, ali i zbog straha da bi mogao da naudi njegovoj jedinici.

"Tresem se. Cele noći nisam spavao, pod lekovima sam za smirenje. Čekam advokata da dođe kod mene pa da odemo da podnesemo krivičnu prijavu protiv Janjuša. Strpaću u zatvor tog manijaka", rekao je u jednom dahu Radomir Marinković Taki i dodao:

"On je na televiziji sa nacionalnom frekvencijom pretio Maji da će joj polomiti kičmu, ali je i nama, njenim roditeljima, pretio smrću. Rekao je: "Hteo sam da ti ubijem i oca i majku, celu familiju da ti pobijem!", a za to će da odgovara", odlučan je Taki, koji je rešen da pravdu potraži na sudu umesto na ulici. Strahuje kako će njegova mezimica izdržati pritisak, Janjuševo prisustvo i njegovo nasilničko ponašanje. Kaže da je od njega i napolju trpela psihičku i fizičku torturu, pa se plaši da bi se ona mogla nastaviti i pred kamerama.

"Ona je tog klošara volela i mislim da kod nje emocije još postoje. Ipak, očekujem da se do kraja drži našeg dogovora i da se ne pomiri sa Janjušem, jer bi me to dotuklo", iskren je Taki.

