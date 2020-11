KAŽU DA JE JOVANA NAJKULTURNIJA RIJALITI UČESNICA: Niko ne zna njenu TEŠKU PRIČU, bila je na PSIHIJATRIJI i imala NAPADE PANIKE!

Jovana Matijević, svoje učešće u rijaliti programu, obeležila je svojim finim I kulturnim ponašanjem.

Jovana je neko ko se ne ističe za crnim stolom, ali i te kako ima svoje mišljenje koje iznosi uglavnom samo kada je za isto i pitana. Jovanina mama Sanja Vasić otkrila je nešto više o Jovaninom životu i teškim momentima koji su upravo uzrok njene blage naravi.

Jovana je u više navrata komentarisala kako je imala težak život, šta se konkretno dešavalo?

"Ja sam bila u braku sa njenim ocem, on je bio divan muž I otac, ali preko noći sve se preokrenulo. On je bio jako pažljiv sa ćerkama, ali je u jednom trenutku odlučio da se udalji od mene, ali I o njih dve. Nije nam bilo jasno šta se dešava, I nastavile smo tako da živimo, razmišljajući svaki dan šta se to desilo sa idealnom porodicom. U jednom trenutku, ja sam saznala lično od njega da je bolestan, I to se desilo tri dana pre nego što je preminuo! On je samo želeo da se udalji od mene I dece kako ne bismo patile, i kako bi se Jovana I njena sestra odvikle od njega. Nju je to mnogo pogodilo, toliko da od momenta smrti njenog oca ona nije ušla u porodičnu kuću u kojoj je odrastala. Na dan njegove sahrane, takođe je odbijala da uđe u kuću, došla je samo na sahranu kako bi ispoštovala prijatelje I drugare iz škole koji su bili tu", kaže Sanja.

Kako je izgledao njen život nakon što je saznala pravu istinu?

"Ona je to jako teško podnela, bila je anksiozna I nije želela da ide u školu I da se druži sa ljudima. Imala je napade panike, I jedno vreme se zbog toga lečila na psihijatriji, ali ja hvala Bogu, sve brzo prošlo. Nakon godinu dana bola I patnje, Jovana se vratila u kolosek I počela da se bavi muzikom, koju je prvenstveno počela da vežba sa svojim pokojnim ocem", rekla je Sanja i dodala:

"Ona je oduvek bila jako fino I povučeno dete. Od malih nogu je bila ozbiljna I na nju sam mogla da se oslonim. Sećam se perioda kada je išla u zabavište, njena vaspitačica mi je rekla kako je mirna kada je ona tu I kako zabavlja svu decu I pazi na njih."

Rekli ste da je Jovana neko ko nije ušao kako bi krao tuđe muževe, da li mislite da Jovana može da se zaljubi u Zadruzi?

"Jovana bez ikakvih korekcija. Prirodna devojka skroz. I što mi se kod nje veoma dopada zaista ceni prave vrednosti. U našem gradu ko je zna, zna je kao pristojnu a ne kao osobu koju je uhvatilo kolo ovog vremena. Mogu još dodati da je bila u vezi preko 6 godina sa jednim dečkom. I kada kaže da u Zadruzi nema muškarca koji joj se dopada, to je istinač jer je njen bivši momak toliko lep I inteligentan da mu nijedan iz Bele kuće nije ni do kolena", zaključila je Jovanina mama Sanja.

