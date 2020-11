INSPEKTORKA LILI OTKRILA PIKANTERIJE O ZADRUGARIMA! Rešila da ih izrešeta, pa žestoko oplela po POJEDINIMA! (VIDEO)

Lijiljana Stevanović Lili otkrila je sve detalje o zadrugarkama za koje je iznela tvrdnje da se bave najstarijim zanatom za koji dobijaju novac.

foto: Printscreen/Zadruga

"Bila je jedna koja je iskakala iz torte za 50 evra, i j*bala je dvojica za 70 evra, obojica su dali po 70. Onda postoji, po Švajcarskoj, postoji tip koji se preziva na K, a završava se na I, koji to namešta, on ih je sve overio, a namešta ih Albancima, sve one rade za Albance. To je Albanac koji živi tamo. Kao američki predsednik", ispričala je Lili.

"Kenedi? To je ovaj gde je radila Sneža, gde sam ja radila? A šta je nameštao? Ja sam radila tamo dva meseca, ako mislimo na isto, on nije ništa nameštao", upitala je Milica.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir