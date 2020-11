OGLASILA SE ELENA POSLE DISKVALIFIKACIJE I NAPALA KRISTIJANA! Pravio je MANIJAČKE grimase, išle su mu bale pa me ščepao otpozadi

Elena Stojčić, koja je diskvalifikovana iz Zadruge i produkciji mora da plati 50.000 evra, oglasila se na Instagramu i objasnila njen odnos sa Kristijanom Goluboviće.

- Za ovu osobu koja me je javno okarakterisala kao mentalno bolesnu imam samo da kažem da na sledećoj slici možete da vidite taj pogled. Za 2 meseca koja sam teško provela tamo, mesec i po dana mi je upućivao komplimente, govorio kako sam mala Seve, zgodna, pametna, kako nikada ne bih trebala da radim grudi, kako bi me... Pravio je manijačke grimase, ispuštao bale iz usta kada prođem i izjavljivao da mu oči isciure da ne gleda. Kako me je sanjao da smo imali odnose i nekoliko puta me je na Borinoj slavi na uvo pozivao da mu priđem kako bi mi pričao kako je 2 sata je*ao balerinu u WC u Farmi, kako sam dobra aludirajući da bi sa mnom nešto. Takođe je rekao kako ja sve sto mi se od muških ponudi odbijam, što je vidno. Ispred bele kuće je pokušao da me uhvati otpozadi za vrat i da ne znam ni ja šta izvede gde sam vrisnula da me pusti. Nakon toga nije hteo da razgovara sa mnom dok ga nisam pitala o čemu se radi, gde je mrtav ozbiljan izjavio: Da ,eto ako hoćeš iskreno ja bih tebe da khm!", napisala je između ostalog.

"Čorba je potpomagao u tome da se približim, što nije uspeo naravno i u par navrata me je ponizio. Pošto priplodni bik nije uspeo da od mene pretvori devojku lakog morala udario je na fizički izgled tačnije da sam ružna i to što češljam mokru kosu u pabu i sto mi mrvice muslija ispadaju na krevet i što mi papuče nisu u liniji. E pa smećaru matori, za tebe sam izmislila moral i čistotu! Kako lepotu duše tako i fizičku, što se da za videti! Za mene si ljudski odron, šljam, i moralna nakaza koja jedno priča drugo misli, a treće radi, a ima ženu i dete kod kuće! Pričaš o vernosti za tebe sam ljudska veličina i da, uvek ću misliti prvo na sebe! Posle ovoga i još više! Videćemo za te pretnje kako ćeš mi izvući uši jer sam rekla da si cinkara. Ja stojim iza toga. Ne bojim se. Bojim se samo Boga, kog u vama na žalost nema. Drago mi je da više nisam deo toga. Drago mi je da moji ljudi znaju šta je prava istina. Drago mi je da osobe koje su non stop pratile šta radim znaju da sam čista i normalna devojka koja tamo nije želela da bude. Ovo i jeste objašnjenje za one koji me prate a nisu imali priliku da čuju", završila je bivša zadrugarka.

kurir.rs

