SANJU STIGLA ISTA KAZNA KAO ANU KORAĆ! Evo šta je uradila Teodora kad je saznala za TAJNA viđanja sa njenim bivšim

Aktuelni zadrugari Sanja Stanković i Anđelo Ranković na korak su do toga da uplove u ljubavnu vezu, a njihova tajna viđanja u spoljnom svetu šokirali su kako gledaoce, tako i njihove bivše devojke Teodoru Džehverović i Jovanu Tomić Matoru.

Naime, Sanja je saznala da je Teodora više ne prati na društvenim mrežama zbog činjenice da se viđala sa njenim dečkom i sve joj prećutala.

Umesto izvinjenja, starleta je objasnila da je ne zanima što je izgubila prijateljicu i krivicu svalila na manekena.

foto: Damir Dervišagić

- Ako je istina da me je Teodora blokirala na društvenim mrežama samo ću reći da joj nikada ništa loše nisam uradila. To što joj Anđelo nije rekao za naša viđanja nije moj problem i oni to moraju sami da reše - branila se Stankovićeva, pa opravdanje našla u tvrdnjama da je pevačica nikada nije volela.

foto: Printscreen

Na kraju krajeva, Teodora misli da ne znam koliko ružnih stvari je pričala o meni dok mi je glumila drugaricu. Nije znala da sam dobra sa osobama kod kojih je svašta izgovarala. Nećemo glumiti neko prijateljstvo jer nas dve nikada nismo bile prijateljice. Ako misli da sam imala nešto sa Anđelom, neka misli. Stojim iza toga da smo uvek bili samo drugovi i da smo se viđali da pričamo o problemima koje imamo - rekla je starleta koju je bivša devojka istog trenutka napala i stala na Teodorinu stranu.

- Sram te bilo! Zajedno smo išle kod Teodore u stan! Ovo je samo potvrdilo sve sumnje koje sam imala. Koliko sam shvatila, kada sam ušla u "Zadrugu 3", Anđelo i Sanja su se videli oko 20 puta. Ovaj odnos nije druženje, to je tačno i to svi sem njih dvoje vide- urlala je Matora.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Podsetimo, Ana Korać bila je jedna od najprisnijih prijateljica u Zadruzi Kiji Kristini Kockar, ali je prijateljstvo puklo kada je pobednica Zadruge saznala da se Koraćeva tajno sastajala sa njenim bivšim mužem Slobodanom Radanovićem.

foto: Sonja Spasić

kurir.rs

