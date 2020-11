JANJUŠ PRIZNAO DA NIJE PRESTAO DA VOLI MAJU! Otkrio da li bi se pomirio sa BIVŠOM LJUBAVNICOM, a evo šta mu je onda poručila!

Marko Janjušević Janjuš i njegova bivša ljubavnica Maja Marinković, dotakli su se svog odnosa, i tom prilikom otkrili da li su njihova osećanja prestala.

- Zašto lažeš i sebe i druge da si prestao da voliš Maju? - glasilo je pitanje.

- Ja to nisam rekao ništa, nisam rekao da nikoga ne volim, to nikad nisam rekao - priznao je Janjuš, a potom se ubacila i Maja:

- Mislim da jeste rekao, u afektu. Rekao je neke stvari za mene.

- Apsolutno se vole. Razumem da se puno stvari desilo, kada su se vraćali jedno drugom i posle gluposti koje je ona pravila i on pravio, sve ste prešli jedno drugom. Preko svega si mu, Majo, prešla. Za deset dana ne mogu da se ugase emocije, svi smo gledali kako su se svađali i mirili. Rastao se od supruge jer se zaljubio u Maju. Ona je prešla preko oca, majke, stana. Lagala je da nisu zajedno - dodala je Sandra Rešić.

- Bilo je da sam alkoholičar, ja napolju ne pijem. Popijem dva puta mesečno, ponekad popijem rakiju, pivo, znate vi šta znači alkoholičar. To me je pogodilo ja sam je pitao: "je l' ti nije žao to da pričaš" - rekao je Janjuš.

- Da li bi se pomirila sa njim? - pitao je Milan.

- Ja sa njom neću biti više, znam zašto sam to rekao. Ja sam bio ispravan u ovom odnosu, u drugom nisam. Mogu da je volim najviše na svetu, neću biti sa njom. Ne postoji šansa, samo nek me ne dira. Znam koliko ona mene smatra greškom - rekao je Janjuš.

- Mene briga za njegov brak. Ja znam da me voli, peglao je situaciju sa druge strane, a sve vreme je bio sa mnom. Ti si čovek od 35 godina koji je uništio sebi brak, ja sam slobodna devojka, ti si bolestan, ne možeš da sediš na dve stolice. Nemoj da mi dobacuješ i pijan da mi prilaziš - rekla je Maja.

