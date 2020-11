NEMAM RIJALITI MOZAK, OPTUŽUJU ME DA SAM NAJGORA! Jovana zajecala na sav glas, a onda se obratila i DEČKU napolju! VIDEO

Jovana Ljubisavljević obratila se porodici i dečku oko aktuelnih situacija koje su je snašle poslednjih dana u Beloj kući.

"Nikoga nisam svesno povredila, nikada ne bih uradila nešto što će povrediti. Ja sebe nisam mogla da prepoznam", požalila se Jovana.

"Ne umem da se nosim sa tom vrstom pritiska da mi neko konstatno kljuca, nisam ja žrtva, ja sam sama kriva. Nisam došla da ovde budem komentator, iako imam mišljenje o svemu. Ja nemam rijaliti mozak, loše se osećam. I jedini momak koji me je pitao kako sam, on se osuđuje", govorila je misica.

"Optužuju me da sam najgora, biće sve okej, ja sam jaka, mama i tata su me takvu napravili, ja sam na vas. Luka, volim te, hvala na bundi, obožavam te, čekaj me", pričala je Jovana

