TO JE MOJ NAJVEĆI BLAM! Sanja progovorila o POLJUPCU sa Franom, a onda otkrila šta joj je NAJVEĆI STRAH!

Sanja Stanković dobila je pitanje koje se ticalo Frana Pujasa, nakon čega je ona priznala i čega se plaši kada je on u pitanju.

- Da li ćeš preživeti plan B, kada pokušaš da poljubiš Frana ponovo? - glasilo je pitanje.

- To je moj najveći blam! Znam ja sve i plašim se klipa večeras, jer će svi videti, ali nije me stid, nego me je sramota - rekla je Sanja.

- Da me komentariše neko ko nije imao blam, okej, ali da me komentariše neko kao Miljana ne! Pogrešno se izrazila, trebala je da pita mene a ne nju - rekla je Matora.

- Ja sam samo pitala, ko je veći blam ona ili on, jer ona je tebe ljubila, a rekla je da nije to? - rekla je Miljana.

- Ja mogu da kažem šta hoću, ali svi znate da sam ja bila zaljubljena u nju i da sam ja tu devojku volela! Ako sam ja psihopata, onda je i druga strana, ali ja sve preuzimam na sebe - dodala je Matora.

- Sanja je neko ko nije na Frnaovom nivou i oni nisu za vezu! sa Sanjom imam dobar podnos i slobodniji - rekao je Kristijan.

