ŠTO SVAKO MORA DA ZNA KAKO MI JE, NEĆU VIŠE DA POVREĐUJEM SEBE! Maja otvorila dušu, PRIZNALA kako se oseća posle sve ga s Janjušem

Maja Marinković i Tara Simov otvorile su dušu jedna drugoj, pa se tom prilikom Maja osvrnula i na svoje učešće u prethodnim sezonama, pa je Simovoj otkrila šta će biti njen budući plan tokom ovogodišnjeg učešća u najgledanijem rijaliti formatu na ovim prostorima.

- Ja sam tebe upoznala takvu, kao da niko ne može da te poremeti - prokomentarisala je Tara.

foto: Pritnscreen

- Nije mi lako, ranije u prve dve Zadruge nije moglo ništa da me poremeti, ali više neću da povređujem sebe, i da plačem, da lomim, ne želim. To što sam ja nasmejana, pusti to. Što mora svako da zna kako je meni - rekla je Maja.

- Zato ja plačem ispod jorgana - dodala je Tara.

- Kao da je neko ovde istinski srećan. Na nominacijama mi je bilo najteže, nisam mogla da se iskuliram. Uveče mi dođu momenti - otkrila je Maja.

