CAR ODUVAO MINU KAO NIKAD DO SADA! Vrbaški van sebe jer ju je ODBIO: Videćeš kako mogu biti HLADAN (VIDEO)

Mina Vrbaški je došla u izolaciju kod Filipa Cara kako bi porazgovarali o njihovom odnosu. On je na sve načine pokušavao da joj objasni koliko ga je zadrugarka povredila, dok je Mina sve vreme negirala to što on govori.

- Ja sam se ovde jednom počeo zaljubljivati, i počeo da imam emocije, a da dozvolim još jednom da se ovo desi, ne - rekao je Car.

- Pa sam si kriv, nisam ti ja to rekla, ti si taj koji me povredio - odbrusila je Mina.

foto: Pritnscreen

- Da moja braća i porodica gleda da ja za nekim jurim, a da nakon toga neko sa mnom igra igre, i da mi se sve to dešava isto kao i sa Aleksandrom, neću - objasnio je Car, pa nastavio:

- Sad sam ti u pušionici rekao da mi se devojka ne sviđa, da mi nije u malom mozgu, jeste zgodna, simpatična lepa, ali si mi ti u glavi. Ali ću iz glave izbiti Minu. Dokle god vidim da ništa nemaš sa nekim, neću ni ja. Videćeš kako mogu preseći, i biti hladan kao kamen - dodao je Car.

foto: Pritnscreen

- Što ne razmišljaš o svojim postupcima? - pitala je Mina.

- Ja tebe nisam strašno uvredio - pravdao se Car.

