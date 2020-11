MILICA KEMEZ PROGOVORILA O AFERI BUJANOVAC: Moj posao je bio da budem lepa i da prihvatim piće kada mi nude! TO NIJE BILO LAKO!

Milica Kemez je u pabu ispričala sve o njenom poslu koji je radila u Švajcarskoj i Bujanovcu.

foto: Printscreen/Zadruga

"Moj posao je bio da budem lepa i da prihvatim piće kada mi nude. Izbegavala sam kontakt sa ljudima, a uvek sam pila samo neku vodu, nisam pila alkohol. Ja nikada nisam videla to da je neka devojka otišla sa nekim likom, oni se ne napiju piju sokove. Znam da ima jedna kafana gde je to moglo i gde se sve dešavalo, ali ja tamo nisam radila. To nije bilo lako, ljudi, ja nisam radila ništa loše ali sam znala devojke koje jesu. Ta kafana nije u Bujanovcu nego tu pored. Ja sam imala situaciju da su se zaljubljivali u mene i da su hteli da me spase tog posla", ispričala je Milica.

"Meni je Aleksandra rekla da je imala situacije, ali je odbiala", otkrio je Zola.

"Meni bude jako teško kada vidim devojke koje dolaze da rade tu i šta rade", rekao je Čorba.

foto: Printscreen/Zadruga

"Jao, bilo je tu svega, ja sam se trudla da iskuliram od toga svega. Tu je bilo devojaka koje su lagale svoje rodItelje i dolazile to da rade. Ja sam imala traumu od toga, zahvaljujući tome su mi se smučile kafane, klubovi. Svašta sam ja prošla tu, i utoke i sve", otkrila je Milica.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir