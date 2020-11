IMALA JE VELIKU LJUBAV, NADAM SE DA JE VIŠE NE BOLI! Kijina mama se JADA na ćerkin ljubavni život, pa je uporedila sa Ša! VIDEO

Nadica Zeljković i Nenad Aleksić Ša su odmarali na sofi tokom ovog popodneva. Njih dvoje su se dotakli situacija koje su se desile u poslednje vreme, ali su se osvrnuli i na osude da je Nenad želeo da bude neveran svojoj ženi.

- Ko god od ljudi pokuša da mi raz*ebe moj svet od napolju, videće - rekao je Ša.

- Ali to je normalno, to svi rade. Udaraju te gde si najranjiviji - dodala je Nadica.

- S*ri po meni, udaraj na mene, ali mi ne diraj ženu - objasnio je Ša, pa dodao:

- Nikada ne bih skakao na tuđu muku - završio je Ša.

- Tako isto moja Kristina. Nije problem to što si uradio, nego šta si radio posle. Ja ne bih dozvolila da moje dete uradi neke loše postupke, a nju je to bolelo. Nadam se da je u ovoj četvrtoj godini više ne boli. Ona je imala veliku ljubav, to ne može brzo da se raščisti. Džaba pokušavaš, kada jednom voliš i izgoriš - dodala je Nadica.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir