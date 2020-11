FINANSIRALA GA JE, A MODRICE JE KRILA OD MENE! Otac Maje Marinković otkrio nove detalje iz njenog ODNOSA sa Janjušem!

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, istakao je da je zadovoljan ćerkinim učešćem u rijalitiju, a tom prilikom se dotakao i njenog bivšeg ljubavnika Marka Janjuševića Janjuša.

- Zasad je super. Od ulaska je zasenila ceo svet svojim izgledom i novom garderobom. Napravila je bum u kući - kaže on.

- Džukelu je finansirala celo leto, izašla je u drugi stan da bi bila sa njim. Ona nije anonimus, samim tim od mene letos nije mogla da sakrije avanturu sa Janjušem. Dolazile su mi dojave da su viđeni na splavu, a kad je ja nazovem na telefon, ona me laže da je sa drugaricom. Kad god sam došao kod nje u stan, vešto ga je krila. Nisam naivan čovek, ali su mi svi govorili pusti je - govori Radomir, i dodaje da je Janjuš Maju povredio u svakom smislu.

foto: Pritnscreen

- On je nju povredio u svakom smislu. Sve što sam video vezano za njihove svađe, tuče, prepucavanja, video sam u novinama. Ne znam da je dolazilo do fizičkih obračuna između Janjuša i Maje. Izbegavala me je nekoliko dana i krila je modrice pre ulaska u rijaliti. Verovatno je stavljala puder kako se ne bi videle modrice - rekao je Taki za Super TV.

foto: Pritnscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir