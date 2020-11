ONA JE OLOŠ, BILO MI JE ŽAO ANABELE! Kijina mama kivna na Lunu zbog ružnog ponašanja prema majci, pa oplela ŽESTOKO po njoj! VIDEO

Nadica Zeljković i Marko Đedović su se prisetili Luninih nervnih slomova i ružnih reči koje je uputila roditeljima.

"Ološ Luna, vama je svima nje žao, j*bava se sa oženjenima, majci priča da p*ši k*rac", rekao je Đedović.

"Ja kada sam gledala, meni je bilo žao one Anabele, nekad. Kad sagledaš šta je uradila u kecu i kako se ponaša prema roditeljima, meni je gore to što je uradila u kecu. On je kriv za to, ona je bila loše prema Kiji, a vidi se da je ološ prema majci, jer se loše ponašala prema njoj", ubacila se Nadica.

Kurir.rs/M.M.

Kurir