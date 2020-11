MAJINA MAJKA U ŠOKU POSLE RASKIDA SA ALENOM! Podržala zeta, a evo da li se čula s Jovicom Putnikovićem posle STRAVIČNE nesreće

Maja Marković na najluksuznije imanje u zemlji i šire, ušla kao verena devojka, ali je to preko noći palo u vodu.

Pre 6. septembra, kada je počela "Zadruga", Maja Marković govorila je kako joj je Jovica Putniković najveća ljubav. Nakon već jednog propalog braka u kom je dobila dete, Maja je odlučila da se veri s Jovicom.

foto: Screenshot Pink tv

Međutim, ni od te ljubavi nema ništa. Posle samo nekoliko nedelja, nakon što je ušla u Belu kuću, Maja je zaboravila na svog verenika i bacila oko na cimera Alena Hadrovića. Sve se dešavalo u trenucima dok se Jovica borio za život u bolničkoj postelji, nakon što je doživeo tešku saobraćajnu nezgodu.

Nedavno su u Belu kuću stigle i stvari koje je Jovica poslao Maji, a nakon toga Markovićevoj je pukla tikva i sa Alenom Hadrovićem. Tim povodom kontaktirali smo Majinu majku Radu koja nam je prokomentarisala ovaj Putnikovićev potez, a zatim i otkrila da li je u kontaktu s njim.

foto: Printscreen

Mi smo to i znali da će on poslati. On je to poslao pre nekoliko nedelja. Ne verujem da bi on sada opet poslao te stvari. Mi se nismo čuli sa njim, posle svega se nismo čuli, ni posle nezgode - rekla nam je Rada.Majina majka je odlučila i da nam prokomentariše Alena Hadrovića, pa nam je tom prilikom istakla i da li je zadovoljna njegovim ponašanjem, kao i kako joj se čini ćerkina veza koju je započela pred kamerama najgledanijeg rijaliti formata na ovim prostorima.

Ne znam... Ja ne bih da se mešam u te njene veze i odluke. To je lično na njoj. Kako odluči, tako će joj i biti - govori nam Majina majka.Rada Marković iznela je i svoj stav kada je reč o raskidu Maje i Alena uz nadu da su to samo trenute trzavice koje neće uticati na njihov odnos u narednom periodu. Majina majka istakla je i da joj je Alenovo ponašanje sasvim okej.

Ponašanje Alenovo je okej, za sada. Mislim da ovaj raskid ne može da utiče na njihov odnos, možda su to samo neke trenutne nesuglasice. Ne bi trebalo to da utiče na njih, barem, ako je sve okej - dodala je Rada.

foto: Printscreen

