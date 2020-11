MILJANA DOVELA KRISTIJANA DO TAČKE PUCANJA! Obezbeđenje bilo u pripravnosti, nastao KARAMBOL! A onda je Golubović uradio OVO!

U Zadruzi je došlo do obračuna između Kristijana Golubovića sa Miljanom Kulić, koji je izuzetno bio napet, da je u jednom trenutku eskalirao cepanjem novčanicama.

"Šta bih rekao o Miljani, vruće, hladno, zašto nemam lepo mišljenje? Ne mogu da verujem da joj uvek dam savet, masiram je, saslušam je...", počeo je da priča Golubović, a onda ga je Miljana prekinula.

"Evo ti za masaže, sad imam priliku da ti platim", poručila je Miljana, a Kristijan je uzeo pare i pocepao ih.

"Da budete smrad i pravite zlu krv, to je užasno! Ne postoji opravdanje da za bilo čiju slavu uradite bilo šta loše u životu. Ja sam imao prilike da na sahrani stavim u zemlju stavim eksploziv, jer su tu došli sedam, osam drugova jednog klana, a ja nisam hteo to da uradim, jer sam čuo... Ja ovo neću da podelim, ovo sam zaradio za masažu! Za mene novac nema vrednost! Ona je mentalno zaostala devojka, koja glumi cirkuzanta, sitan je lopov, sujetna je, iskompleksirana je do one mere, onda joj se rađa mržnja, jer kada vi budete toliko ružni da mrzite ceo svet. Ona i njena majka kada su davale, došle su da cirkuzaju, govori vama ono što je njena ćerka, ona ne pogleda u njeno dvorište, njena majka nastavlja da vređa ove devojke. Ja nisam video da je neko od vas u ponašanju kao Miljana", pričao je Kristijan.

"Najlepša mama na svetu, moja mama. Najlepše su majke moje majke... Moja majka", pevala je Kulićeva.

Miljana i Kristijan doveli su atmosferu do usijanja, da je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti da ne dođe do fizičkog okršaja.

