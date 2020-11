TAKI BESAN NAKON MAJINOG POMIRENJA SA JANJUŠEM: Niko iz porodice je ne podržava! Ona nam je obećala, sve je SLAGALA!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš obnovili su svoj odnos u prethodnih nekoliko dana. Ona je završila sa Janjušem ispod pokrivača nekoliko puta, a sada se oglasio i Taki.

"Ja to ne podržavam, kao ni prošle sezone, ni napolju nisam podržavao, a ni sad. Maja se promenila od kada je ušla u rijaliti, nije to ista devojka, ja je nisam tako vaspitao! Meni ovo govori da je ona i dalje imala emocije prema njemu, slagala me je i on to sada koristi zarad rijalitija, a ona je naivna i zaljubljena i sve mu veruje, a on je manipulator i sve okreće u svoju korist", rekao je Majin tata Taki, pa prokomentarisao i to što Maja ne izlazi iz Janjuševog kreveta.

"Klipove ispod jorgana mi ne pada na pamet da gledam, to je njena stvar. Niko iz porodice je ne podržava, katastrofa! Ona nam je obećala da će ove sezone biti drugačije, da će biti Maja iz druge sezone kada je bila petoplasirana! Sramota me je!", zaključio je besni Radomir Marinković.

Kurir.rs/Srbija Danas/M.M.

