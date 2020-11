LJUDI ME IZBEGAVAJU ZBOG TEBE! Matora Sanji ponovo rame za plakanje: Tomićeva joj očitala LEKCIJU, pa spomenule Frana! VIDEO

Tara Simov je tokom odabira numere koju će izvoditi tokom zadatka napravila opšti haos u svojoj grupi. Sanja Stanković se tom prilikom potresla, pa je rešila da se izoluje i skloni. Ona je izašla ispred Bele kuće, a njoj se priključila i njena bivša devojka Jovana Tomić Matora.

- Ja Taru volim, ali ona gleda samo svoju gu*icu - žalila se Sanja.

- Skoncentriši se na sebe, i izađi iz negative ove - tešila je Matora.

- Ne mogu, ja se ne družim ni sa kim čoveče, samo misica, Tara, Ša - pravdala se Sanja.

foto: Pritnscreen

- Imaš problem taj, kada misliš nešto u tvojoj glavi to mora da bude tako. Ja te najbolje poznajem, a nekada te nisu pogađale stvari koje te pogađaju sada, to je trauma, to nema veze sa Zadrugom - dodala je Matora.

- Ja ne znam gde bijem, ali ti tek ne znaš - dodala je Tomićeva.

- Ljudi me izbegavaju zbog tebe - dodala je Sanja.

Potom joj je Matora zamerila na njenom ponašanju i poručila joj da je ljudi gledaju kao foliranta. Ona je istakla da jedva čeka da izađu napolje kako bi popričale o svemu. Takođe, one su se dotakle i ljubavnih veza koje su imale, gde se Sanja pravdala kako je Fran njen jedini izbor.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir