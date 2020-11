JANJUŠ IZNEO ŠOKANTNE DETALJE O MAJI: Htela si da me ubiješ MAKAZAMA! Marinkovićka mu zapretila još jezivije!

Drama između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša se nastavila u sobi za rehabilitaciju, a on je i dalje pokušavao da je istera iz kreveta.

- Pomeri se, pašću sa kreveta - govorio je Janjuš.

- Deri se, p*čko jedna - odbrusila je ona.

- Otići ću u sobu da spavam - odgovorio je Janjuš.

- Ja ću doći tamo - poručila je Maja.

- Pomeri se, sedam sati je - nastavio je bivši košarkaš.

- Nemoj da se dereš! - urlala je Maja.

- Šta je ovo, nikad me nećeš pustiti - nastavio je Janjuš.

- Nikad! - poručila je Maja.

- Kakva napast, šta me snađe u 21. veku, kakva psihopata od žene. Ovo je psihički teror. Prijaviću te policiji, imaću obezbeđenje. Moraćeš da me ostaviš. Ići ćeš u zatvor, htela si da me ubiješ makazama, a nemoj da me grebeš sad! - govorio je Marko.

- Nikad te neću ostaviti na miru - nastavila je Maja.

- Nemoj da me grizeš i grebeš. Kad se setim, kakav si ti bolesnik... Nemoj da me vučeš za uši, hoću da spavam - govorio je Janjuš.

