SRAM TE BILO! TI SI SRAMOTA ZA SVOJU PORODICU! Vladimir se obrušio na Maju Marinković, ona se pravdala, pa zarežala na njega!

Poznato je da jeVladimir Tomović otkrio da je sa Majom imao nešto više od poljupca, što je dodatno poljuljalo njeno ljubavno gnezdo koje je već narušeno sa Janjušem.

"Neke stvari koje sam uradila sam pogrešila, ja nisam u vezi i nema potrebe da mi bilo ko šta zameri, ali isto ne mogu da opravdam sebe, jer sam to uradila Janjušu zbog emocija koje imam prema njemu. Ja imam emocije prema njemu, ne mogu da se foliram i da lažem, to je jače od mene. Jesam uradila neke stvari namerno! Ta priča je malo nafilovana, ne mogu da kažem da se nije to dogodilo, nije bio nikakav poljubac na žvaku, nema potrebe da ulazim u te detalje. Postoje kamere, da sam se grlila, da sam bila prisna, jesam, ali nije bilo nikakavo pipkanje. Ja nemam problem da izgovorim sve što mislim, naravno, neki ljudi se zakače za tu priču, ja sam rekla da jedino prema Janjušu imam emocije, meni nema niko pravo da sudi, jer sam slobodna devojka, ali ako sam rekla da imam emocije prema jednom čoveku, a radim nešto sa drugim muškarcem, to jeste greška", rekla je Maja, a onda se pojavio i Tomović kako bi prokomentarisao:

"Maja slovi za osobu koja priča istinu, a ona se mnogo pravda. Posle zakletve, gde sam upotrebio onakve reči, ona se uplela po pile u kuče, istina se kaže, ja stojim iza svojih reči. Ti pola sata pričaš, vrtiš praznu slamu", odbrusio je Tomović.

"Ti pokušavaš sada, ko je bre institucija? Dozvoliš sebi da posle toliko rijalitija izađeš bez dinara", provocirala je Marinkovićeva.

"I ove godine sam za tebe institutcija, u ovu priču si me ti ubacila", nastavio je Vladimir.

"Ja sam došla kada sam ja to želela. Slažem se da moj otac nije bio za tu vezu, ali isto tako, ja sam rekla da ne mogu protiv svog srca i emocija, ja ovog čoveka volim. Emocija nikad nije prestala!", poručila je Maja.

"Ti si rekla da te je tukao! Rekla si da ćeš da ideš na poligraf, da prizna to! Sram te bilo! Ti si sramota za svoju porodicu", zaurlao je Tomović.

"Ne, ja sam rekla da smo se tukli", povikala je Maja.

