NISMO ZAJEDNO, NE MOGU DA PREĐEM PREKO NEKIH STVARI! Alen doneo konačnu odluku, a Maja progovorila o drugoj šansi sa Jovicom!

Alen Hadrović je otkrio da više definitivno nije sa Majom Marković nakon što je dobila stvari koje joj je kupio bivši verenik Jovica Putniković.

"Maja i ja nismo zajedno, tako će i ostati za sada, ja sam rekao da ne mogu tek tako da pređem preko nekih stvari. Ja negde verujem da ona nema emocije prema Joci, bivšem dečku, vereniku. Ja sam verovao u to i pre, ja se plašim da ako se pomirimo, da se ne ponovi takva situacija, to mi je u glavi tako. Ja nisam promenio mišljenje o Maji, ali da li ima neka osećanja ili nema, da li ima grižu savesti ili i osećanja, ne bih želeo da mi se tako nešto ponovi", rekao je Alen.

"Mislim da će se Ivana i Maja odvojiti zbog mene. Ja blejim sa ljudima, družim se, nisam od onih koji se uhvate devojke i samo sam sa devojkom. Mislim da njihovo prijateljstvo neće opstati, mislim da je to neki strah, mislim da joj ne puni glavu protiv mene", dodao je Hadrović, a potom je došla i Maja, kako bi prokomentarisala ono što je čula.

"Da li ćeš se boriti? Da li je tvoje iskreno mišljenje o stvarima, da se ti odaljiš od njega?", upitao je Bora.

"Naravno da da, sa Alenom. Kada su stigle stvari, ja jesam bila pogubljena, u tom momentu prišao mi je Mića i pitao me je da li me je to sve pogodilo, naravno da jeste. On mi je rekao da je najbolje da treba malo da prenoći, da sagledam celu situaciju, tako sam i uradila. Možda sam rekla pregubo da se odvojim od njega. Jednostavno pogodilo me je to, dobila sam tu neku realnu sliku spolja."

"Da li bi pružila Joci drugu šansu, a da nisi sa Alenom?", upitao je Bora.

"Ne", rekla je Maja.

