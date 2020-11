AFERA O RAZVODU REPERA JE REŠENA! Matora napala Sanju zbog Ša, a ova osoba je mogla da dovede do pucanja NJEGOVOG BRAKA! (VIDEO)

Afera o razvodu repera Nenada Aleksića Ša je rešena, a evo koja osoba je mogla da dovede do pucanja njegovog braka.

"Svi mi koji smo gledali Zadrugu 2, znamo da vi niste ni malo htele da razvede Ša od žene i da je Ša jedini i sam kriv i da je hteo svoju glupost da opere preko vaših leđa. Zašto onda Sanja kada je Ša optužio samo Matoru da je ona htela da ga razvede, nisi rekla da nije u pravu i da nije tako bilo? Da li se ti bojiš opet sukoba sa Ša ili želiš da napraviš od Matore negativca, ili se plašiš da će se on odaljiti od tebe, a i sami znamo da će o tebi izneti sve ", glasilo je pitanje.

"Nenad nema šta da iznese o meni, ja se ne plašim, kada je to rekao, ja to nisam čula, to si ti ponovio i rekla je Jovana, kada ja prvi put nisam čula, mi nismo htele da ga razvedemo, posle je Jovana krenula da viče da mene, pa je ona rekla da joj je on zamerio, da je mislio na nju, a ne na mene. On je rekao da je prvenstveno ona njegova prijateljica, ja sam bila u istom tom košu u dvojci, niko ne može da ga razvede od žene, kao njegove gluposti. Ja sam rekla da to nije tačno kada si me ti pitala", odgovorila je Sanja.

"Sad je imala priliku i da odgovori, ali ne, njoj je bitnije prvo... Milane, meni je Nenad rekao da je hteo što više da je povredi. Ona je meni rekla da nije htela da kaže kada sam ja bila tu, ali je posle rekla. Rekla je da je to tad bio moj drug, a sada je njen", ubacila se Matora.

"Apsolutno je u pravu gledalac kada kaže da sam ja pogrešio, ja sam to rekao u svađi, da malo zajačam priču. Neću da se vraćam na Zadrugu 2. Niko nije pokušao da me razvede, stale su na moju stranu, jer su ispoštovale neki naš dogovor koji smo imali. Nema šta da se ljutim, ja se naljutim, ali onda shvatim da je moja greška, ne želim da svađam Sanju i Matoru, stavio sam tačku na njih dve", rekao je Ša.

