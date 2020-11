ALEKSANDRA I FILIP SE OSAMILI! Po prvi put smireno porazgovarali o svemu, ona mu pognute glave priznala: Nisi ti loš, ja sam LOŠA!

Posle mnogo burnih svađa koje su imali nakon raskida, Aleksandra Nikolić i Filip Car su prvi put smireno i otvoreno popričali o svom odnosu.

- Kada je bilo sa Natašom Radan, ja sam hteo da te ispoštujem. Mene je retko ko vređao. Ako sam sa nekim delio hranu, kašiku, znači da mi je stalo do tog nekog... Video sam da si poljubila drugu osobu, a lagala si me da nisi. Simulirala si odnos. Znači da bi radila kao Mina iz inata. Kad si se ponašala kao dama, to sam ti pričao. Kad si se ponašao kao šuga, to sam ti rekao. Ja bih voleo da si ti bolja osoba zbog sebe... Da si bolja cura... - govorio je Filip.

- Ja sam bila totalno u mislima izgubljena. Ja sam ovde pokazala najgoru vezu sebe kada sam u vezi, ja takva nisam - odgovorila je Aleksandra.

- Napravila si dve prevere. Kod mene kajanje ne postoji - istakao je Car, pa napravio pauzu, jer je otišao po cigaretu.

Razgovor Aleksandre Nikolić i Filipa Cara se nastavio ispod trema. Ona mu je govorila da i dalje gaji emocije prema njemu, a njemu je zasmetalo to što ga je prevarila, kada je tvrdila da ga voli.

- Gde je ljubav bila kad si se ljubila sa drugim? Na prozoru? Ne mogu da te shvatim - govorio je Car.

- Filipe, ja osećam nešto prema tebi. Ja sam iskrena. Znam da nećemo biti zajedno. Ja ti se nisam mešala u vezu. Ti si dobar dečko, ali sada kada razmislim, ti si bio ispravan prema meni, a ja loša prema tebi - priznala je Aleksandra.

- Aleksandra je Caru priznala i da joj smeta to što spava pored Paule Hublin, ali da to njemu ne zamera.

- Meni je jako jadno što ona leži sa tobom u krevetu... Mi smo dobre od početka. Ali tebi ništa ne zameram - govorila je Nikolićeva.

- To joj možeš kao prijatelju zameriti. Poradi na sebi - posavetovao ju je Car.

Kurir.rs/M.M.

Kurir