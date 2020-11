ZARAĐIVAO SAM PEVAJUĆI NA ZELENJAKU, NISAM IMAO GDE! Onda je naišao Gastoz, iz DŽEPA izvukao novac i SPASAO ME

Učesnik “Parova”Nenad Marinković Gasttozz sve češće je na meti napada Nikole Lakića i Coke Tasić koji su u više navrata izjavili da Gasttozz živi na račun fanova.

Ipak, malo njih zna za humani gest od pre desetak godina, koji je Milan Petković, pevač i bivši rijaliti učesnik, tek nedavno otkrio.

- Nenad i ja smo se upoznali kada sam ja svirao u prolazu na Zelenjaku, on je prolazio sa Marijom, držali su se za ruku i on je onako u šoku stao i pitao me je zašto ja sa ovakvim glasom pevam na ulici. Ja sam odgovorio da nemam gde. Onda me je pitao koliko zaradim za dan, a ja sam odgovorio 1.000-1.500. Gasttozz je izvadio 1.000 dinara iz džepa, stavio mi u torbu i rekao “ajde sa nama da blejiš”. Od toga dana smo nerazdvojni već deset godina! - završio je ovu neverovatnu priču Milan Petković.

