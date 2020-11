MARIJA PROGOVORILA O MILJANI I PLANOVIMA SA UNUKOM ŽELJKOM! Kulićka otkrila koliko Miljana nedeljno zarađuje i sve ŠOKIRALA

Marija Kulić je pre nesto vise od dve nedelje napustila rijaliti jer je unuk Željko dobio ovčije boginje.

- Malo sam se uželelai dece, porodice i kuće. Malo Željko da se prošeta po prirodi i ode na neka mesta koja ne može u okvíru ríjalitija. Planíramo krajem nedelje da se vratimo - kaže Maríja.

- Od Miljane se više očekuje da je u programu. Činjenica je da i kada sarn u rijalitiju, ja sam više sa Željkom. Imao je visoku temperaturu pet dana, tako da se mnogo bolje u svemu ja snalazim - dodala je.

Marija kaže da je uslovila Miljanu da sinu kupi stan od novca koji zaradi. - Maksimalan honorar koji neko može da dobije na nedeljnom nivou je 3.000, 3.500 evra. Miljana je jedna od tih i sigurno dobro zarađuje. Sad joj se pružila prilika da konačno sina starnbeno reši. Od ovog novca što zaradi napokon će Željku uzeti stan. To je pričala í prošlih sezona, a onda uzme novac i kocka se sa Zolom. Mesec dana je ona plaćala neki hotel sa Zolom. Plaćala je i stan ovde u Nišu. On je džabalebaroš, spava do šest sati po podne - smatra Marija, i ističe

- Miljani sam rekla da ne bude crna ovca i da se malo primiri. Kad se ljudi od dva metra sklanjaju od Kristija, što se ona tu meśa. Je li treba vilicu da joj polomi - rekla je Marija.

