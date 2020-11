KENAN TAHIROVIĆ BIO JE U VEZI SA POZNATOM VODITELJKOM: Evo zbog čega su se RASTALI i ko je ONA! (FOTO)

Kenan Tahirović otkrio je da je bio u vezi sa voditeljkom Marijom Egeljom.

Par se upoznao u Sarajevu, nakon čega su započeli ljubavnu vezu. U vreme kada su se upoznali lepa Marija je, kako Kenan kaže, i dalje bila u vezi sa nekadašnjim fudbalerom.

"Upoznali smo se u Sarajevu, nekad prošle godine, manje više je tu sve počelo. To mi je tema, totalno... Ne želim nju da uključujem, bezveze mi je. Rekao sam odmah da jeste istina, ali ne bih da pričam o detaljima. Istina je i to je to", rekao je, pa dodao:

"Završilo se to, ali sad smo prijatelji. U vezi smo bili, par meseci, nije to dugo trajalo. Možda 4, 5 meseci. Završilo se nekad početkom ove godine, februar, mart. I zbog daljine, imali smo totalno nebitnih prepirki... Ona je tamo, ja sam ovde. Ja tada nisam imao ambicije da dođem u Beograd, ona nije imala ambicije da dođe ovde. Ali, nismo se svađali. Prijatelji smo ostali, skoro sam bio tu, videli smo se."

Na pitanje da li je Marija u vreme kada su oni bili zajedno i dalje bila u vezi sa dugogodišnjim dečkom rekao je:

"Mislim da su prekinuli... Ona mi je rekla da su prekinuli, a da li su održavali kontakt, odnos, nemam blage veze. Mi kad smo se upoznali bili su zajedno, onda sam ja došao u Beograd i tad mi je rekla da su raskinuli. Nije ništa bilo među nama dok su bili zajedno. Rekla je da se prekinuli i tek je onda bilo nešto među nama", tvrdi Kenan.

