ZERINA HEĆO POSLE BROJNIH LOMOVA UŠLA U RIJALITI ŠOU: Nisam ni sanjala da ću živa i zdrava sedeti ovde! Progovorila o ALENU!

Zerina Hećo novi je učesnik rijalitija, na iznenađenje mnogih.

Ona je imala brojne lomove, ali sada kaže da je "nikad jača". Ćerki je kako kaže rekla da ide na posao.

foto: Printscreen/Instagram

"Sada sam dobro. Moj ulazak ne obeležava Alen, ulazim zbog deteta i svoje budućnosti. Da ljudi vide da sam krenula dalje, odrasla sam. Zadruga mi se nastavila, ono što se dešava napolju, dešava se i unutra. Nisam ni sanjala da ću živa i zdrava da sedim ovde. Ćerka mi je prišla kada sam bila najgore, rekla mi je da moram da ustanem. Ja sam tad shvatila da moram da se podignem. Fizičke rane se mogu zakrpiti, ali su emotivne teške. Želim da prezentujem jačinu jedne žene... Ćerka mi je rekla da razume što ulazim", rekla je Zerina na početku, pa prokomentarisala Alena Hadrovića:

"On me razočarao kao čovek, sve i da jeste onako kako je on naveo - o tome ne treba da priča. Dosta mi je da ljudi koji su sa mnom bili u kontaktu, da me kinje i izgovaraju neistinu. Zaštitila sam sebe advokatom, materijalnim dokazima onog što pričam."

foto: Printscreen

