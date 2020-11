OSTAVIO SI BEBU KOD KUĆE I DOŠAO DA VARAŠ ŽENU! Zerina udarila na Tomu, a posle njegovih uvreda najavila TUŽBU! VIDEO

Toma Panić našao se na udaru tokom "Pitanja novinara", kada je započeta tema o aferama Nadežde Biljić o kojima je govorio.

- Tačno sam znao kad je Milan rekao da uđu ljudi na Pink.rs, pretpostavio sam da je ona dala neki intervju. Pričao sam sa Ša, najviše sa njim, nešto što me jede, da nisam mogao preko nekih stvari da pređem. Noć pre toga mi je Bora rekao da ga je ona molila da mi ne kaže da su se čuli. On nije jedini. Ja neću da se svađam sa njim, nema potrebe... Mislim da mi je rekao i kad je došao, ali tad nisam registrovao. Ja do tada nisam ni sa kim ništa radio... Niko mi nije legao u krevet. Na to, dođeš i us*reš oca svog deteta... Posle dobijam informacije da me i dalje voli... Ako me voliš, te stvari ne radiš - govorio je Toma.

- Da li misliš da je u redu da bilo šta zameriš Nadeždi posle onog što si joj uradio? - glasilo je pitanje.

- Šta sam ja to učinio pre Paule? Ja sam toliko stvari pretrpeo dok smo bili zajedno... Vraćam film. Trpeo sam stvari, zato sam tako nešto uradio. Nalazio sam poruke, ona je bila u fazonu: "Ne mislim da me taj čovek gleda tako". Ona nikad nije mogla kod mene da nađe bilo šta. Ja sam izbegavao kontakt sa curama, nikad je nisam prevario napolju - odgovorio je Panić.

- Samo jedno pitanje - ubacila se Zerina Hećo.

- Evo je dr*ljica iz "Zadruge 2". Idi se ošišaj - dobacio je Toma.

- Tužba. Halo, ostavio si ženu i bebu kod kuće, sada se pravdaš. Nemoj meni o moralu. Došao si na televiziju da varaš ženu, a ovo što si rekao, ćeš da platiš. Da li tvrdiš da sam dr*lja? - uzvratila je zadrugarka.

- Moralna dr*lja si - poručio je Panić.

