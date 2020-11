ČOLAK JE NAJVEĆA SRAMOTA KOJU SAM DOŽIVELA! Zerina pobesnela kad joj se spomenuo BIVŠI, a evo šta je rekla o Alenu! VIDEO

Zerina Hećo sedela je sa Markom Đedovićem, koji ju je ispitivao za bivšeeg dečka Baneta Čelaka.

- Čujete li se ti i Čolak? - pitao je potom.

- Ja ne znam zašto ga vi spominjete. Mislim, okej, bili smo mi i to, ali kada sam ušla ovde, ispostavio se kao lud. Kao neka psihopata, ljudi me stalno pitaju, ja ne znam šta da kažem kad me pitaju, ja samo blenem. Najveća sramota koju sam doživela - odbruiča je Zerina.

- A Alen? - pitao je Marko.

- Ne znam kako ja ubodem ljude, muškarce. Postoje žene koje dominiraju karakterno, teško je da nađu pravog - dodala je Zerina.

