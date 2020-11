POMISLIM DA NE MOŽE VIŠE DA ME ŠOKIRA, ONA NAPRAVI HAOS: Taki video Maju kako beži iz rijalitija, pa ODLEPIO! Ta ljubav je BOLESNA

Maja Marinković saznala da je košarkaš za vreme njihove veze slao poruke drugim devojkama, a među njima je bila i Sanja Stanković.

Marinkovićeva je besnela i histerisala cele noći, pa je u jednom momentu do te mere pukla da je Janjuševiću udarila šamar zbog čega je kažnjena nedeljnim honorarom, ali se tu nije zaustavila. Ona je tokom noći pokušala da pobegne, tako što je uletela u apartman Kulićki i pokušala da prekosči ogradu u dvorištu apartmana u čemu ju je sprečilo obezbeđenje.

Radomir Marinković Taki bio je šokiran ćerkinim ponašanjem.

"Meni je to bolesno sve! Njihova ljubav je bolesna! Ja više ne znam ni šta da kažem kada me ljudi pitaju! Ona je rizikovala da bude diskvalifikovana i da se zaduži zbog njega, a zna zašto je ušla, da zaradi valjda, a ne još i da se zaduži! Ma ja to nikako ne podržavam, ona je moja ćerka i volim je najviše na svetu, ali ljudi moji, ja taman pomislim da ništa više ne može da me šokira i ona napravu haos i još veću glupost!", rekao je Taki, pa dodao:

"Ona je previše ljubomorna i zaljubljena u njega, a on to iskorišćava, njemu sve ovo odgovara, to je za njega šou, a za nas, njenu porodicu je to pakao! Volim je najviše, ona je moja, ali ja stvarno više ne znam šta da kažem, nema opravdanja!", zaključio je Taki.

