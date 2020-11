NE MOGU DA TE GLEDAM DA PLAČEŠ! Janjuš se vratio Maji, pa priznao da je sa njom iz SAŽALJENJA!

Marko Janjušević Janjuš se upravo vratio sa Rajskog ostrva, gde je proveo noć u okviru zadatka koji je tražio od Drveta mudrosti da svi pomisle kako je pobegao sa imanja. Najteže je to podnela Maja, a on nije mogao da gleda njene suze, pa je otkrio da je i dalje tu, a u ovim trenucima joj se i vratio!

"Ti znaš da sam ja stao na stranu svoje porodice, ti si radila mnogo velike greške. Ti to radiš ne bi li mene dobila, dovodiš me u ludilo. Dovodiš me u situaciju da te vređam. Da li si ti normalna?", pričao je Janjuš, pa dodao:

"Ne mogu da te gledam da plačeš. Znam ko si ti i kako ti razmišljaš. Znam da s tobom nemam perspektivu, a žao mi te je. Kruna i Ena meni moraju da budu na prvom mestu", govorio je on.

"SVe više i više me odbijaš. Odbijaš me svojim ponašanjem prema drugim muškarcima. Svesna si toga", rekao je on, dok je Maja sve vreme ćutala.

