BIVŠI DEČKO PEVAČICE NIJE TAKO FIN MOMAK: Otkriveni PRIVATNI detalji iz života Nikole Đorđevića! Zavisnik je od OVOGA

Nikola Đorđević, novi učesnik rijalitija, napravio je pravi haos među takmičarkama, a sada je progovorio njegov brat Slavko.

On je podelio mišljenje o Aleksandri Nikolić, sa kojom se Nikola poljubio sinoć, budući da ga najbolje poznaje, kao i o Tari Simov, koja je izjavila da joj se Đorđević dopada.

"On se tamo pogubio, taj poljubac nije značio ništa za njega, to je bilo više iz straha, ona je jedina bila prisnija sa njim. Stalno pričaju, verovatno se malo uplašio, to je bilo iz straha, ja mislim da ga čekaju ostale zadrugarke, k'o zapete puške", rekao je Slavko, pa dodao:

"Mislim da ga je Aleks privukla svojom komunikacijom, pošto on i u privatnom životu sve zasniva na komunikaciji, više mu prijaju devojke koje ga ispunjuju psihički nego fizički. Mislim da je Nikola razuman dečko i da ako se on uveri kakva je devojka, to mu je sasvim dovoljno. Nije mu bitno šta drugi pričaju. Smatram da ukoliko dođe do buktanja emocija, može doći i do s*ksa."

Nikolin brat se osvrnuo na Taru Simov:

"Što se tiče Tare, nije njegov tip, previše je mršava. Može biti sa Tarom, ako se ostvari ta psihička i mentalna povezanost. Samo u tom slučaju, fizički baš nije njegov tip", rekao nam je Slavko.

Pored toga, Nikola baš i nije tako fin, te ga mnogi navodno nazivaju i adrenalinskim "zavisnikom".

"Zavisnik je od adrenalina i lude vožnje i svoje vreme prekraćuje ludovanjem po gradu. Neretko ide na duža putovanja sa svojim dvotočkašem. Imao je saobraćajnu nesreću na motoru kada je na putu ka Avalskom tornju proklizao u krivini i završio pored puta sa manjim telesnim povredama. Voli da luduje i na četiri točka, a zbog policijskih službenika ne nosi ni registarske oznake", kaže izvor.

